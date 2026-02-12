Cosenza | violenza domestica uomo ai domiciliari per lesioni aggravate alla moglie Indagini in corso

Un uomo è finito ai domiciliari a Cosenza dopo aver aggredito la moglie. L’arresto è stato eseguito dai carabinieri, che stanno ancora indagando sull’accaduto. La donna ha riportato lesioni ed è stata portata in ospedale. La vicenda fa scattare di nuovo l’allarme sulla violenza domestica nella zona.

Cosenza, arresto per violenza domestica: un uomo in custodia cautelare dopo l'aggressione alla moglie. Cosenza – Un uomo è stato arrestato a Cosenza in seguito all'esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare disposta dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Cosenza. L'arresto, avvenuto il 12 febbraio 2026, è legato a un'indagine sui maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate nei confronti della moglie, avvenuti il 23 gennaio scorso. Le lesioni riportate dalla donna sono state giudicate guaribili in 30 giorni. Le indagini e il ruolo dei Carabinieri. L'intervento dei Carabinieri del N.

