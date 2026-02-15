Padova 22enne arrestato | violenza domestica aggressione e minacce all’ex compagna con un coltello

A Padova, un giovane di 22 anni è stato arrestato dopo aver aggredito la sua ex compagna con un coltello, minacciandola e colpendola con schiaffi. La donna ha chiamato le forze dell'ordine, preoccupata per le sue condizioni e per la presenza di armi in casa. Gli agenti sono intervenuti immediatamente, trovando il ragazzo ancora sul posto, in stato di agitazione.

Padova, 22 Anni Arrestati per Violenza Domestica: Schiaffi, Minacce e un Coltello Contro l’Ex Compagna. Padova è scossa da un episodio di violenza domestica avvenuto lo scorso 10 febbraio, che ha portato all’arresto di un uomo di 22 anni, di origine marocchina, con precedenti penali. L’uomo è accusato di maltrattamenti e lesioni nei confronti della sua ex compagna, una donna di 48 anni, dopo una lite degenerata in aggressione fisica e minacce con un’arma bianca. Una Dinamica di Violenza Iniziata con una Scusa. La vicenda si è consumata all’interno dell’abitazione della donna, dove il 22enne si era presentato con il pretesto di recuperare alcuni effetti personali.🔗 Leggi su Ameve.eu

Un uomo di Petilia Policastro è finito in manette nel pomeriggio di ieri.

È finita con un arresto la storia di una donna che da tempo subiva maltrattamenti e minacce da parte del suo ex convivente a Librizzi.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.