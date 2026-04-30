Una giovane donna di 20 anni è stata violentata e derubata, poi ha scappato dal suo aggressore in stato di shock e ha chiamato i soccorsi. La polizia ha arrestato un uomo di 32 anni, dopo averlo individuato in seguito alla fuga della vittima. L’episodio è avvenuto a Sesto Imolese e ha portato all’intervento delle forze dell’ordine, che hanno bloccato l’uomo nel breve tempo successivo alla richiesta di aiuto.

Sesto Imolese, 30 aprile 2026 – Una corsa in strada, in stato di choc, e la richiesta disperata di aiuto: è da questa scena che prendono avvio le indagini dei carabinieri di Imola, culminate con l’arresto di un 32enne accusato di violenza sessuale e la denuncia di un 33enne per favoreggiamento della prostituzione. L’allarme al 112 . A far scattare l’intervento è stata una chiamata al numero unico di emergenza 112, effettuata da un 33enne di origine romena. L’uomo ha riferito di trovarsi in strada con una giovane donna, poi identificata in una ventenne straniera, in biancheria intima e visibilmente scossa. La ragazza correva chiedendo aiuto. Da qui sono partiti gli accertamenti dei militari della stazione di Sesto Imolese, supportati dal nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Imola.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Violentata e derubata a 20 anni scappa dal suo aguzzino e fa scattare l’allarme: arrestato 32enne

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