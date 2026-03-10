Segregata in casa da mesi e minacciata con un machete dal compagno | lei fa scattare l'allarme e si salva

Una donna segregata in casa da gennaio ha vissuto gli ultimi 15 giorni chiusa a chiave in camera, fino a quando è riuscita a far scattare l’allarme. Il suo compagno, che l’aveva minacciata con un machete, ha scoperto cosa stava facendo. La donna è riuscita a mettersi in salvo dopo mesi di isolamento e minacce. La polizia è intervenuta sul posto.