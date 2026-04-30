Violenta rapina al tabaccaio | il video
I carabinieri hanno individuato tre uomini coinvolti in una rapina avvenuta in un negozio di tabacchi. I responsabili hanno minacciato il titolare durante la rapina, e il fatto è stato ripreso da un sistema di videosorveglianza. Le forze dell’ordine stanno proseguendo le indagini per chiarire i dettagli dell’episodio e raccogliere ulteriori prove. Nessuna persona è rimasta ferita durante l’evento.
I carabinieri hanno rintracciato 3 uomini che hanno rapinato un tabaccaio minacciandolo con coltello e pistola per poi legarlo.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Rapina alla tabaccheria di via Zamboni a Brescia: l'intervista al titolare
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