Malore dopo l’ingresso in carcere | 32enne arrestato per una rapina al tabaccaio ricoverato in coma al Goretti

Un 32enne algerino, arrestato per aver rapinato un tabaccaio a Latina, è stato ricoverato in coma al Goretti poco dopo essere stato portato in carcere. La sua condizione si è aggravata improvvisamente, sollevando preoccupazione tra i familiari e le forze dell’ordine. L’uomo, che aveva appena varcato la porta del carcere, ha perso conoscenza in modo repentino, rendendo necessario un intervento d’urgenza.

Un improvviso peggioramento delle condizioni di salute, avvenuto poco dopo l'ingresso nel carcere di Latina, ha portato al ricovero d'urgenza al Santa Maria Goretti di un 32enne di origine algerina, arrestato per una rapina al tabaccaio di Latina avvenuta circa due settimane fa. L'uomo, secondo quanto ricostruito, ha perso conoscenza ed è ora in coma. Il trasferimento urgente all'ospedale Santa Maria Goretti. Dopo lo svenimento, si è reso necessario l'intervento dei soccorsi: il 32enne è stato trasportato in ambulanza al Goretti di Latina, dove è stato preso in carico dai sanitari.

