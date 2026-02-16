Malore dopo l’ingresso in carcere | 32enne arrestato per una rapina al tabaccaio ricoverato in coma al Goretti
Un 32enne algerino, arrestato per aver rapinato un tabaccaio a Latina, è stato ricoverato in coma al Goretti poco dopo essere stato portato in carcere. La sua condizione si è aggravata improvvisamente, sollevando preoccupazione tra i familiari e le forze dell’ordine. L’uomo, che aveva appena varcato la porta del carcere, ha perso conoscenza in modo repentino, rendendo necessario un intervento d’urgenza.
Un improvviso peggioramento delle condizioni di salute, avvenuto poco dopo l'ingresso nel carcere di Latina, ha portato al ricovero d'urgenza al Santa Maria Goretti di un 32enne di origine algerina, arrestato per una rapina al tabaccaio di Latina avvenuta circa due settimane fa. L'uomo, secondo quanto ricostruito, ha perso conoscenza ed è ora in coma. Il trasferimento urgente all'ospedale Santa Maria Goretti. Dopo lo svenimento, si è reso necessario l'intervento dei soccorsi: il 32enne è stato trasportato in ambulanza al Goretti di Latina, dove è stato preso in carico dai sanitari.
Spinta al vigilante per fuggire con il bottino, 32enne arrestato per rapina al negozio in centro
Nella giornata di ieri, la Polizia di Ravenna ha arrestato un uomo di 32 anni in flagranza di reato per una rapina in un negozio del centro storico.
Rapina un tabaccaio con una pistola giocattolo e lo aggredisce violentemente a Brescia, arrestato 20enne
A Brescia, un ragazzo di 20 anni è stato arrestato per aver commesso una rapina ai danni di un tabaccaio, usando una pistola giocattolo e aggredendolo violentemente.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
