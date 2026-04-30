Durante la Milano Design Week 2026 sono stati distribuiti gadget gratuiti ai partecipanti, ma alcuni sono finiti in vendita su piattaforme di rivendita online a prezzi molto elevati. La notizia ha attirato l’attenzione di molti utenti, che hanno commentato l’accaduto sui social e sui siti di compravendita. La vicenda riguarda principalmente prodotti legati all’evento, che sono stati rivenduti a cifre superiori a quelle originarie.

La Milano Design Week 2026 è ufficialmente finita, ma la sua eco continua a risuonare in un luogo inaspettato: le piattaforme di reselling online. Mentre i padiglioni del Salone del Mobile chiudono i battenti e le installazioni del Fuorisalone vengono smontate, su Vinted, Ebay e altri marketplace digitali si è aperto un mercato parallelo che ha trasformato i gadget gratuiti distribuiti durante l’evento in merce da collezione, con prezzi che in alcuni casi superano i 100 euro. Il fenomeno non è nuovo, ma quest’anno ha raggiunto dimensioni senza precedenti. Lecca-lecca firmati Ikea al gusto di polpetta svedese, lattine personalizzate....🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Vinted impazzisce: i gadget gratis della Design Week rivenduti a cifre record (il web è sconvolto)

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