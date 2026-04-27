Il caso dei gadget del Fuorisalone raccolti con ore di coda e rivenduti su Vinted | lecca-lecca a 15 euro

Da fanpage.it 27 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante il Fuorisalone di Milano sono stati distribuiti alcuni gadget gratuiti, ma molti di questi sono stati successivamente messi in vendita su piattaforme online. Le code per ritirare i gadget sono state lunghe, e alcuni utenti hanno approfittato della situazione per rivendere gli articoli, come lecca-lecca, a prezzi notevolmente superiori. La vendita online ha attirato l’attenzione di chi si occupa di monitorare il mercato delle merci distribuite in occasione di eventi pubblici.

C’è chi sta rivendendo online i gadget che sono stati distribuiti gratuitamente al Fuorisalone a Milano. Su Vinted si trovano annunci di ogni tipo: da lecca-lecca venduti a 15 euro, libri firmati Miu Miu a 60 euro, fino alle bag McDonald's a 20 euro.🔗 Leggi su Fanpage.it

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