Il caso dei gadget del Fuorisalone raccolti con ore di coda e rivenduti su Vinted | lecca-lecca a 15 euro

Durante il Fuorisalone di Milano sono stati distribuiti alcuni gadget gratuiti, ma molti di questi sono stati successivamente messi in vendita su piattaforme online. Le code per ritirare i gadget sono state lunghe, e alcuni utenti hanno approfittato della situazione per rivendere gli articoli, come lecca-lecca, a prezzi notevolmente superiori. La vendita online ha attirato l’attenzione di chi si occupa di monitorare il mercato delle merci distribuite in occasione di eventi pubblici.

C’è chi sta rivendendo online i gadget che sono stati distribuiti gratuitamente al Fuorisalone a Milano. Su Vinted si trovano annunci di ogni tipo: da lecca-lecca venduti a 15 euro, libri firmati Miu Miu a 60 euro, fino alle bag McDonald's a 20 euro.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Fuorisalone, ‘da scrocco’ a guadagno: venduti su Vinted i famosi gadget gratis raccolti con ore di filaSono spuntati i gadget di Fuorisalone 2026, la Milano Design Week, su una piattaforma di reselling. Il caso dei preservativi olimpici gratuiti esauriti in pochi giorni e rivenduti su Vinted a 100 euroC'è chi sta rivendendo online i preservativi olimpici che sono stati distribuiti gratuitamente agli atleti di Milano Cortina. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Fuorisalone 2026, il popolo del design (da scrocco) e la caccia ai gadget: borse di tela, foulard, palloncini commestibili, segnalibri e margherite; Le installazioni più tecnologiche (e una da fan dei videogame) da non perdere al Fuorisalone 2026; Dalle borse ai lecca-lecca alla polpetta: i regali imperdibili (e gratuiti) della Design Week; Le foto più belle del Fuorisalone 2026. Fuorisalone 2026, le lattine di Gucci le tote bag e tutti i gadget da non perdereFuorisalone 2026, le lattine di Gucci le tote bag e tutti i gadget da non perdere. Lattine di Gucci, tote bag di Missoni, stampe di Bottega Veneta e molto altro: la guida ai souvenir più hype ... dilei.it Fuorisalone, finiscono su Vinted a pagamento i gadget gratis raccolti con ore di codaDai Chupa chups firmati Ikea alle borse di carta di Bottega Veneta, fino ai libri di Miu Miu: su Vinted i souvenir della Design Week vengono rivenduti anche a ... milano.repubblica.it La 64ª edizione della fiera milanese rafforza il peso degli operatori esteri (+68%) e consolida il suo ruolo strategico con 1.900 brand. Cresce anche il Fuorisalone, con oltre 500 mila visitatori e più di 1.300 eventi diffusi in città, per un impatto economico che ha - facebook.com facebook Eventi @fuorisalone 2026 migliori a Milano da non perdere | Living x.com