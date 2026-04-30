Ving Rhames collassa in un ristorante di Los Angeles | ricoverato d’urgenza

Il 29 aprile 2026, un attore noto per un ruolo principale in una celebre saga cinematografica è stato colto da un collasso improvviso mentre si trovava in un ristorante di Los Angeles con la famiglia. Immediato l’intervento del personale di sala e dei soccorsi, che hanno disposto il suo ricovero d’urgenza. La notizia ha fatto rapidamente il giro dei media, suscitando preoccupazione tra i fan e gli addetti ai lavori.

Ving Rhames, attore noto per il suo ruolo iconico nella saga di Mission: Impossible, ha vissuto un momento di grande apprensione il 29 aprile 2026 quando è collassato improvvisamente all’interno di un ristorante di Los Angeles mentre pranzava con la sua famiglia. Secondo quanto riferito a TMZ da un testimone presente sulla scena, l’attore 66enne si trovava seduto al tavolo quando è crollato davanti ai suoi familiari. I presenti hanno immediatamente allertato i soccorsi e l’attore è apparso in uno stato di semicoscienza, mentre attendeva l’arrivo dei paramedici. Un portavoce del dipartimento dei vigili del fuoco di Los Angeles ha confermato che la chiamata di emergenza è arrivata alle 13:40 per un uomo sulla sessantina che necessitava di assistenza medica.🔗 Leggi su Cinemaserietv.it © Cinemaserietv.it - Ving Rhames collassa in un ristorante di Los Angeles: ricoverato d’urgenza Notizie correlate L’arcivescovo messicano di Los Angeles prega per i migrantiLa Chiesa di Los Angeles si schiera a fianco degli immigrati, dopo le retate da parte degli agenti dell’Ice e del Border Patrol LOS ANGELES, 05 FEB –... Kevin Durant punta alle Olimpiadi di Los Angeles 2028Kevin Durant ha dichiarato a ESPN l’intenzione di indossare nuovamente la maglia della nazionale statunitense in vista delle Olimpiadi di Los Angeles...