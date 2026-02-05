L’arcivescovo messicano di Los Angeles prega per i migranti

Questa mattina a Los Angeles, l’arcivescovo José H. ha pregato pubblicamente per i migranti coinvolti nelle recenti retate delle forze dell’ordine. La Chiesa si schiera con chi rischia di perdere tutto e chiede maggiore attenzione per le famiglie colpite. La comunità si prepara a rispondere con iniziative di solidarietà e aiuto.

La Chiesa di Los Angeles si schiera a fianco degli immigrati, dopo le retate da parte degli agenti dell’Ice e del Border Patrol LOS ANGELES, 05 FEB – L’arcivescovo della città californiana, José H. Gomez, ha celebrato mercoledì una ‘messa per la pace’ nella cattedrale di Nostra Signora degli Angeli, chiedendo di riscoprire il valore fondante dell’accoglienza, senza però nominare direttamente l’amministrazione Trump né gli agenti federali che da giugno operano per le strade della città. “Preghiamo per la pace. Pace nelle nostre strade e nei nostri quartieri, ma anche pace nei nostri cuori. Preghiamo per i leader di governo, per le forze dell’ordine e per coloro che stanno protestando e difendendo le famiglie immigrate che soffrono — qui a Los Angeles, a Minneapolis e in tante altre città”, ha detto nell’omelia. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

