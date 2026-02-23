Kevin Durant punta alle Olimpiadi di Los Angeles 2028

Kevin Durant ha annunciato a ESPN di voler tornare a rappresentare gli Stati Uniti alle Olimpiadi di Los Angeles 2028. La sua decisione nasce dalla voglia di contribuire ancora una volta alla nazionale e di vivere un’ultima grande avventura olimpica. Durant ha spiegato di allenarsi duramente per essere pronto all’appuntamento, che considera una sfida personale importante. La sua scelta ha attirato l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori.

Kevin Durant ha dichiarato a ESPN l'intenzione di indossare nuovamente la maglia della nazionale statunitense in vista delle Olimpiadi di Los Angeles 2028. L'intervista, condotta con Grant Hill, evidenzia una determinazione volta a conquistare la convocazione sul campo, senza privilegi legati all'età. La volontà di rimettersi la maglia azzurra della nazionale è esplicita e si basa su una convinzione di fiducia nelle proprie prestazioni. Durant richiama l'idea di meritare l'ingresso nella squadra attraverso le prove sul campo, conservando una postura professionale e pragmatica verso il percorso di convocazione.