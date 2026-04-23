VinciCasa | indovina i numeri e vinci la tua casa in Italia

L’estrazione VinciCasa del 22 aprile 2026 prevede la selezione di cinque numeri su quaranta. Per vincere, i partecipanti devono indovinare i numeri estratti. Il regolamento stabilisce che il 60 per cento del premio massimo vinto deve essere investito in immobili situati in Italia. La lotteria offre la possibilità di vincere una casa, coinvolgendo i partecipanti in un’estrazione con premi legati al settore immobiliare.

? Cosa sapere L'estrazione VinciCasa del 22 aprile 2026 mette in gioco 5 numeri su 40.. Il 60 per cento del premio massimo deve essere investito in immobili in Italia.. Mercoledì 22 aprile 2026 alle ore 20:30, i numeri estratti dal concorso VinciCasa porteranno la possibilità di trasformare un sogno in un investimento immobiliare concreto su tutto il territorio italiano. L’appuntamento con la fortuna si è concentrato nella serata di ieri, quando l’estrazione ha messo in gioco la possibilità di indovinare 5 numeri su un totale di 40. Il meccanismo del gioco, parte integrante dell’offerta Win for Life e attivo fin dai primi test del luglio 2014, si distingue dalle altre lotterie per una clausola molto specifica che riguarda la gestione della vincita massima.🔗 Leggi su Ameve.eu

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