Sinner magia contro Dzumhur | fa sembrare facile un colpo clamoroso

Jannik Sinner ha vinto il suo primo match all’ATP 1000 di Miami, battendo Damir Dzumhur con un punteggio di 6-3, 6-3 in poco più di un’ora. L’azzurro ha dimostrato sicurezza e talento, rendendo evidente la sua superiorità nel match e conquistando così l’accesso al terzo turno del torneo.

Vince e convince Jannik Sinner all'esordio dell'Atp 1000 di Miami. Il numero due del mondo supera senza difficoltà Damir Dzumhur con un doppio 6-3 in poco più di un’ora, staccando il pass per il terzo turno. Nel prossimo match, l’azzurro se la vedrà con il francese Corentin Moutet. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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