Sembra certamente strano come termine da utilizzare per un ragazzo di soli ventun anni, ma la rinascita, titolo della docuserie pubblicata da Arthur Fils sul proprio canale YouTube, descrive nel migliore dei modi il ritorno dall’infortunio del tennista transalpino. L’infortunio al Roland Garros 2025 che lo ha tenuto lontano dai campi per tutta la seconda parte della passata stagione. Il paradosso è che, se possibile, i primi quattro mesi dell’anno raccontano di un giocatore ancora più forte di quello fermato a Parigi dai problemi alla schiena. La finale a Doha, i quarti a Indian Wells, le semifinali a Miami ed il titolo a Barcellona. Il successi con Etcheverry gli ha consegnato l’ottava vittoria consecutiva e garantito il pass per i quarti di finale contro Lehecka.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Arthur Fils: “Vincere 17-20 partite di fila oggi non è possibile per me. Forse un giorno…”

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