Villoresi Sos degrado | Vandalismi e padroni di cani incivili

Al teatro Villoresi di Monza, si sono verificati episodi di vandalismo con saracinesche imbrattate da persone che si definiscono artisti e di incuria da parte di proprietari di cani che lasciano i propri animali fare i bisogni sui muri dell’edificio. La situazione ha sollevato preoccupazioni tra chi frequenta l’area, che denuncia comportamenti considerati incivili e danni alla struttura. La questione è stata portata all’attenzione delle autorità locali.

"Ed eccoci qua: teatro Villoresi di Monza. Non vorrei protestare, ma qui le saracinesche sono state imbrattate da “artisti“ improvvisati e da chi permette ai cani di fare pipì sui muri del teatro". Racconta tutto con amara ironia nell’ennesimo video il direttore artistico Gennaro D’Avanzo, documentando i punti ben visibili in cui si sono fermati gli amici a 4 zampe, con il benestare dei loro padroni. "Ci sono le telecamere - dice D’Avanzo - e perciò è possibile individuare e sanzionare chi compie questi gesti di inciviltà nel pieno centro di Monza, nascondendosi nel buio della notte. Degrado chiama altro degrado. Gli escrementi lasciati ovunque sono un invito a proseguire sulla strada dell’incuria, proprio a ridosso del teatro centenario che anima una delle più belle piazze della città".🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Villoresi, Sos degrado: "Vandalismi e padroni di cani incivili" Notizie correlate Giardino Monaco, stretta sugli orari contro padroni incivili che non raccolgono i bisogni dei caniStretta sugli orari d'apertura del “giardino di via del Giardino”, intitolato a Giusto Monaco, che si trova precisamente al civico 30 di via generale... Leggi anche: Rifiuti abbandonati in strada e degrado: incivili individuati e sanzionati grazie alle foto-trappole