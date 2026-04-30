Villalba terremoto in Comune | dimissioni shock e scontri feroci

Nel Comune di Villalba, si registrano dimissioni improvvise di tre rappresentanti politici, tra cui Rina La Monaca, Ivan Immordino e Liborio Immordino. Le dimissioni sono state annunciate in un contesto di tensioni e scontri accesi tra le parti coinvolte. La situazione ha suscitato discussioni tra i cittadini e le forze politiche locali, senza che siano stati resi noti ulteriori dettagli sulle ragioni delle uscite dall’amministrazione.

? Cosa sapere Rina La Monaca, Ivan Immordino e Liborio Immordino si dimettono dal Comune di Villalba.. La crisi istituzionale colpisce la giunta di Maria Paola Immordino prima del voto maggio.. Rina La Monaca, Ivan Immordino e Liborio Immordino hanno rassegnato le dimissioni irrevocabili a Villalba, sancendo la fine definitiva di un rapporto con l’amministrazione guidata da Maria Paola Immordino. Il clima nel borgo si è spezzato bruscamente tra le mura del Comune. La decisione, presa congiuntamente dai tre esponenti, colpisce il cuore della Giunta e del Consiglio, lasciando un vuoto istituzionale proprio mentre il paese si prepara alle consultazioni elettorali previste per i giorni 24 e 25 maggio.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Villalba, terremoto in Comune: dimissioni shock e scontri feroci Notizie correlate Leggi anche: Terremoto in Comune, il vicesindaco Galasso annuncia le dimissioni Terremoto in Comune: azzerata la Giunta, decisione shockPescara - Operazione “Rondò” tra Pescara, Montesilvano e San Severo: Carabinieri in azione con elicotteri,.