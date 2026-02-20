A Pescara, il sindaco ha deciso di azzerare la Giunta dopo un forte scontro interno, sospendendo tutte le deleghe. La decisione arriva in un momento di tensione tra i membri dell’amministrazione, che ora sono chiamati a confrontarsi per trovare un’unità di intenti. La città si interroga su quali saranno i prossimi passi per portare avanti i progetti più importanti. La situazione resta sotto stretta osservazione da parte dei cittadini e degli addetti ai lavori.

Pescara - Il primo cittadino congela le deleghe e richiama la squadra al confronto politico: “Serve coesione per affrontare opere strategiche e la sfida Nuova Pescara”. Il sindaco di Montesilvano, Ottavio De Martinis, ha disposto l’azzeramento della Giunta comunale, sospendendo contestualmente tutte le deleghe agli assessori. Una scelta definita come un vero e proprio “tagliando politico”, maturata – secondo quanto dichiarato – dopo una fase di riflessione interna alla maggioranza di centrodestra che lo ha eletto nel 2024. Il primo cittadino, presidente uscente della Provincia, ha precisato che il provvedimento non è collegato a eventuali prospettive personali o a dinamiche esterne, ma nasce da valutazioni esclusivamente politiche.🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

Terremoto in Comune: azzerata la Giunta, decisione shock

