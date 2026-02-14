Il vicesindaco Giuseppe Galasso si dimette dopo un lungo confronto con il sindaco Vincenzo Berdini. La decisione deriva da tensioni interne e da divergenze su alcune decisioni amministrative. L’annuncio arriva in un momento di grande incertezza per il Comune, che ora rischia di trovarsi senza una guida chiara.

Rottura politica ai vertici del Comune, con sviluppi tutti da valutare. Il vicesindaco Giuseppe Galasso ha annunciato le sue dimissioni, palesando una crisi definitiva nel rapporto con il sindaco Vincenzo Berdini. Galasso ha spiegato che il venir meno di fiducia e stima creatosi negli ultimi tempi, è approdato alla decisione di ‘lasciare’, a seguito della comunicazione con cui il primo cittadino ha dichiarato la propria astensione dalla trattazione in Giunta dell’atto relativo all’approvazione della lottizzazione Siri. La lottizzazione in questione riguarda un’area contigua al nuovo polo scolastico e prevede sei lotti destinati alla realizzazione di sei palazzine di quattro piani. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Terremoto in Comune, il vicesindaco Galasso annuncia le dimissioni

Dopo le dimissioni di Giovanni Secci, il Comune di Sabaudia ha nominato Vittorio Tomassetti come nuovo vicesindaco.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Terremoto in Comune, il vicesindaco Galasso annuncia le dimissioni; Terremoto-Bandecchi in Comune. Si cambia, via tutta la Giunta; Terremoto in Comune, si è dimessa l'assessora Nasti. La sindaca: Voleva tornare a Terracina; TERREMOTO GIUDIZIARIO AL COMUNE DI CISTERNA: INDAGATI IL CONSIGLIERE MONTI E IL DIRIGENTE AI LAVORI PUBBLICI.

Terremoto in comune, il vicesindaco Galasso annuncia le dimissioniRottura politica ai vertici del Comune, con sviluppi tutti da valutare. Il vicesindaco Giuseppe Galasso ha annunciato le sue ... msn.com

Terremoto: Riccardi, importante onorare oggi il pensiero di BiasuttiA quasi 50 anni dal sisma ricordato a Casarsa l'ex presidente della Regione, grande protagonista del modello Friuli. Presente anche l'assessore Amirante, mentre il governatore Fedriga ... ilgazzettino.it

Prima commissione in Comune dopo il ‘terremoto’ Bandecchi. Protagonisti Ghione e Valente Guitto facebook