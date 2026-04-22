Il Comune di Napoli ha pubblicato un comunicato per spiegare le fasi previste per i lavori di restauro dell’Arco di Torre Cervati. Nel documento si specifica che l’iter prevede diverse fasi, dall’approvazione del progetto alle procedure di appalto e ai lavori effettivi. La comunicazione arriva a seguito di richieste di informazioni da parte di cittadini e associazioni sulla situazione dell’area. Nessun dettaglio sui tempi precisi o sui soggetti coinvolti è stato ancora fornito.

Tempo di lettura: 2 minuti “In merito alle recenti sollecitazioni riguardanti lo stato dell’Arco di Torre Cervati a Posillipo”, i n una nota del Comune di Napoli “si precisa che l’Amministrazione Comunale, sta seguendo con estrema attenzione l’andamento dell’ iter di restauro e messa in sicurezza del bene storico. Il progetto ha subito un’importante evoluzione tecnica che ha reso necessaria una variante progettuale. Al fine di garantire il massimo rispetto del valore storico e architettonico del manufatto, è stato elaborato un nuovo progetto che sarà oggetto di un imminente incontro di confronto con la Soprintendenza. Tale passaggio è fondamentale per ottenere il necessario nulla osta e procedere con interventi che siano non solo risolutivi, ma pienamente conformi alle prescrizioni di tutela”.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Arco di Torre Cervati, il Comune di Napoli chiarisce l’iter dei lavori

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