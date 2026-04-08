Festival Classica Viva | 2 appuntamenti 15 musicisti locali e lezioni per oltre 600 studenti

Il Festival Classica Viva si svolgerà con due concerti, uno al Teatro Cortesi di Sirolo e l’altro al Ridotto delle Muse di Ancona, programmati rispettivamente per il 25 e il 27 aprile 2026. Alla manifestazione parteciperanno 19 musicisti locali, tra giovani professionisti e studenti, che si esibiranno in concerti sinfonici pensati per coinvolgere studenti e pubblico interessato alla musica classica. Durante l’evento verranno inoltre organizzate lezioni dedicate a oltre 600 studenti.

SIROLO – Il Festival Classica Viva porta un’orchestra di 19 giovani musicisti e musiciste al Teatro Cortesi di Sirolo, sabato 25 aprile 2026 e al Ridotto delle Muse di Ancona, lunedì 27 aprile, in due concerti sinfonici preparati con lo scopo di avvicinare giovani e curiosi alla musica classica. 🔗 Leggi su Anconatoday.it Musart Festival 2026, sette appuntamenti tra musica pop, cantautorato e classica \ VIDEOTra fine giugno e luglio torna il Musart Festival Firenze, giunto all’undicesima edizione. Oltre 30 cantine in più di 15 locali: Mosso festival torna per la terza volta a muovere la città«Vieni a spasso per Piacenza il 28 e 29 marzo: il festival itinerante del vino artigianale si reinventa - primaverile, in due giorni, con oltre 30... Si parla di: Festival Classica Viva: un doppio concerto sinfonico per giovani virtuosi in orchestra; Sky Classica presenta Metamorphosis, in prima tv domenica 5 aprile. Festival Classica Viva: un doppio concerto sinfonico per giovani virtuosi in orchestraSIROLO – Il festival Classica viva porta un’orchestra di 19 giovani musicisti e musiciste al Teatro Cortesi di Sirolo, sabato 25 aprile, e al Ridotto delle Muse di Ancona, lunedì 27 aprile, in due c ... anconatoday.it