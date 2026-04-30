Sabato 9 maggio, nella Villa Comunale di Vietri sul Mare, una giornata dedicata a salute, benessere, corretta alimentazione e attività fisica. Una giornata dedicata alla salute, allo sport e alla prevenzione nella splendida cornice della Villa Comunale di Vietri sul Mare. Sabato 9 maggio si terrà l’evento “Insieme per stare bene: Nutrizione, Sport e Prevenzione”, speciale appuntamento organizzato in occasione della Festa della Mamma. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza di uno stile di vita sano e consapevole, ponendo particolare attenzione al rapporto tra alimentazione, attività sportiva, prevenzione e benessere psicofisico.🔗 Leggi su Zon.it

© Zon.it - Vietri sul Mare, “Insieme per stare bene”: nutrizione, sport e prevenzione per la Festa della Mamma

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