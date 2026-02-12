Vietri sul Mare chiusa la tratta della statale Amalfitana

Questa mattina la Statale 163 Amalfitana a Vietri sul Mare rimane chiusa al traffico dopo una frana che si è verificata nel pomeriggio. La strada, al km 48,3, è stata immediatamente interdetta in attesa di un’ispezione più approfondita prevista per domani. Nessuna persona è rimasta ferita, ma i residenti e i turisti devono trovare rotte alternative.

A seguito della frana caduta nel pomeriggio a Vietri sul Mare (Salerno), è stata disposta la chiusura totale della Strada Statale 163 Amalfitana al km 48,3 in attesa di una ulteriore ispezione idrogeologica prevista per domani. Sempre nella giornata di domani vertice in Prefettura con il prefetto Francesco Esposito, il sindaco di Vietri sul Mare, Giovanni De Simone, il presidente della conferenza dei sindaci della Costiera Amalfitana, Fortunato Della Monica, vigili del fuoco, Anas e tecnici. Soltanto pochi giorni fa la Statale 163 era stata riaperta – con l'istituzione del senso unico alternato – in località Fuenti a seguito di un'altra grossa frana caduta sulla carreggiata.

