Videosorveglianza in piazza Campidoglio L' AltraSciacca soddisfatta per il traguardo

L'associazione di promozione sociale L'AltraSciacca ha espresso soddisfazione per l'installazione delle telecamere di videosorveglianza in piazza Campidoglio, un luogo del centro storico di Sciacca. La decisione è stata comunicata recentemente e riguarda l'area che si trova nel cuore della città. La presenza delle telecamere mira a migliorare la sicurezza e la tutela del patrimonio locale.

L'associazione di promozione sociale L'AltraSciacca accoglie con estremo favore e viva soddisfazione l'avvenuta installazione delle videocamere di sorveglianza presso piazza Campidoglio, uno degli scorci più suggestivi e, purtroppo, storicamente vulnerabili del centro storico di Sciacca.Da anni.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate Fosse Ardeatine: il 24 marzo evento in piazza del Campidoglio a Roma per ricordare eccidioRoma ricorda l'eccidio delle Fosse Ardeatine con un evento che unisce parole, musica e testimonianze storiche. Monreale, attivo il nuovo sistema di videosorveglianza su piazza Vittorio Emanuele e Guglielmo IIIl progetto, frutto di un investimento mirato alla tutela del territorio, non si limita all’installazione di nuove telecamere, ma introduce un... Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Allarme Sicurezza a Sciacca, strutture turistiche si rivolgono al Prefetto - Autore: Maria Genuardi | Attualità; Renato Sanfilippo: Il vaso in ceramica danneggiato tornerà in piazza Campidoglio con le telecamere&...; Si litiga ancora sul non cantiere di piazza Europa: Le telecamere costano 5mila euro l’una. Stando a quanto risulta, i ladri sono stati ripresi dai sistemi di videosorveglianza - facebook.com facebook