Videosorveglianza in piazza Campidoglio L' AltraSciacca soddisfatta per il traguardo

Da agrigentonotizie.it 30 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'associazione di promozione sociale L'AltraSciacca ha espresso soddisfazione per l'installazione delle telecamere di videosorveglianza in piazza Campidoglio, un luogo del centro storico di Sciacca. La decisione è stata comunicata recentemente e riguarda l'area che si trova nel cuore della città. La presenza delle telecamere mira a migliorare la sicurezza e la tutela del patrimonio locale.

L'associazione di promozione sociale L'AltraSciacca accoglie con estremo favore e viva soddisfazione l'avvenuta installazione delle videocamere di sorveglianza presso piazza Campidoglio, uno degli scorci più suggestivi e, purtroppo, storicamente vulnerabili del centro storico di Sciacca.Da anni.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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