Fosse Ardeatine | il 24 marzo evento in piazza del Campidoglio a Roma per ricordare eccidio

Il 24 marzo si terrà in piazza del Campidoglio a Roma un evento dedicato alle Fosse Ardeatine, per commemorare l’eccidio avvenuto nel 1944. L’iniziativa, intitolata “335 – Roma ricorda l’eccidio delle Fosse Ardeatine”, coinvolge la partecipazione delle autorità cittadine e della cittadinanza, che si riuniranno per rendere omaggio alle vittime di quella tragedia.

Roma ricorda l'eccidio delle Fosse Ardeatine con un evento che unisce parole, musica e testimonianze storiche. A ottantadue anni dal tragico eccidio del 1944, Roma Capitale rinnova il suo impegno civile nel ricordo delle vittime con l’iniziativa intitolata “335 – Roma ricorda l’eccidio delle Fosse Ardeatine”. Questo importante evento, che si terrà il 24 marzo a partire dalle ore 15 in piazza del Campidoglio, ha lo scopo di unire istituzioni, mondo accademico e cittadini in un percorso di riflessione collettiva, caratterizzato da parole, musica e testimonianze storiche. È quanto si legge in una nota ufficiale. La cerimonia – prosegue la... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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