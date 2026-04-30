VIDEO | Un appartamento di San Cristoforo era stato trasformato in un emporio della droga

Due uomini sono stati arrestati dalla polizia a Catania per aver trasformato un appartamento di San Cristoforo in un deposito di droga. Un 38enne catanese e un 24enne di origini mauriziane erano coinvolti nell’attività illecita. Gli agenti della squadra mobile hanno scoperto il locale e sequestrato sostanze stupefacenti presenti nell’appartamento. L’intera operazione si è conclusa con il fermo dei due soggetti.

Un 38enne catanese e 24enne di origini mauriziane avevano trasformato un appartamento di San Cristoforo in un deposito di droga, ma sono stati scoperti e arrestati dagli agenti della squadra mobile della questura di Catania. I poliziotti, infatti, hanno notato il giovane straniero che usciva da.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Notizie correlate Bunker della droga a San Cristoforo: arrestati due giovani pusherABBONATI A DAYITALIANEWS Il blitz della Polizia nel cuore del quartiere Un vero e proprio fortino dello spaccio ricavato in un bunker è stato... Scoperto bunker della droga a San Cristoforo: arrestati due giovani pusherABBONATI A DAYITALIANEWS Il blitz della Polizia nel cuore del quartiere Un vero e proprio fortino dello spaccio ricavato in un bunker è stato... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: VIDEO | Boutique del falso sui social, la guardia di finanza interviene durante una diretta streaming; Catania. Spaccio a San Cristoforo: arrestato ai domiciliari pluripregiudicato; Decreto Caivano, ventuno milioni per riqualificare il rione San Cristoforo di Catania; Buongiorno, Guardia di Finanza: il blitz in diretta social mentre vendono borse e scarpe false a Catania. Dalla segnalazione di un cittadino di un video scoperte stalle fantasma a San Cristoforo VIDEOLa stretta contro le corse clandestine continua da parte della squadra a cavallo della polizia. E questa volta la collaborazione con lo strumento YouPol è stata fondamentale ... lasicilia.it Catania, spaccio di droga in appartamento videosorvegliato: due arrestiSono stati sorpresi dalla polizia mentre cercavano di disfarsi della droga, gettandola nel water di un'abitazione di San Cristoforo, a Catania. Due giovani di 22 e 27 anni sono stati arrestati durante ... rainews.it Il blitz ha portato all'individuazione di un magazzino a San Cristoforo, dove erano stoccati oltre 1.200 articoli tra borse, abbigliamento e accessori contraffatti - facebook.com facebook