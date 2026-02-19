Scoperto bunker della droga a San Cristoforo | arrestati due giovani pusher

La Polizia di Stato ha sgominato un bunker della droga a San Cristoforo, a Catania, arrestando due giovani pusher. Il blitz si è svolto nel cuore del quartiere, dove gli agenti hanno trovato un rifugio nascosto sotto un edificio, ricavato appositamente per lo spaccio. I due uomini sono stati fermati sul posto e portati in questura. Durante la perquisizione, sono stati sequestrati droga e strumenti per il confezionamento. La scoperta ha sorpreso gli abitanti della zona, che non si aspettavano una presenza così nascosta.

Il blitz della Polizia nel cuore del quartiere. Un vero e proprio fortino dello spaccio ricavato in un bunker è stato scoperto dalla Polizia di Stato nel quartiere San Cristoforo, a Catania. A gestire l'attività di confezionamento e distribuzione delle dosi sarebbero stati due giovani catanesi di 19 e 20 anni, trovati in possesso di oltre 2,7 chilogrammi di sostanze stupefacenti, tra marijuana, hashish e wax. I movimenti sospetti e la scoperta del bunker. I due ragazzi sono stati notati dagli agenti della squadra volanti della Questura mentre percorrevano in scooter piazza Palestro.