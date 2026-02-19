Bunker della droga a San Cristoforo | arrestati due giovani pusher

Due giovani pusher sono stati arrestati a San Cristoforo dopo che la Polizia ha scoperto un bunker nascosto nel cuore del quartiere. La polizia ha trovato droga e attrezzature per il traffico illecito all’interno di un edificio abbandonato, utilizzato come base operativa. L’operazione è scattata dopo settimane di indagini e controlli mirati. Gli agenti hanno fermato i sospettati mentre tentavano di nascondere la merce. La scoperta del deposito ha portato all’arresto e alla confisca di sostanze stupefacenti. La polizia prosegue le indagini sulla rete di spaccio.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il blitz della Polizia nel cuore del quartiere. Un vero e proprio fortino dello spaccio ricavato in un bunker è stato scoperto dalla Polizia di Stato nel quartiere San Cristoforo, a Catania. A gestire l’attività di confezionamento e distribuzione delle dosi sarebbero stati due giovani catanesi di 19 e 20 anni, trovati in possesso di oltre 2,7 chilogrammi di sostanze stupefacenti, tra marijuana, hashish e wax. I movimenti sospetti e la scoperta del bunker. I due ragazzi sono stati notati dagli agenti della squadra volanti della Questura mentre percorrevano in scooter piazza Palestro. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Bunker della droga a San Cristoforo: arrestati due giovani pusher San Cristoforo, blitz antidroga: smantellata una piazza di spaccio e arrestati due giovaniLa Polizia di Stato ha fatto un blitz nel quartiere San Cristoforo, a Catania. Supermarket della droga: arrestati altri due pusher nei boschi della ValtellinaNel corso di un’operazione nei boschi della Valtellina, il 19 gennaio, le forze dell’ordine hanno arrestato due cittadini marocchini per detenzione e spaccio di droga. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: L’astronave verde: storia e memoria dell’aula bunker; Blitz notturno: smantellato un bunker di spaccio con videosorveglianza, ci sono degli arresti; Fermato con la cocaina nella parte bassa del Capoluogo, mente sull'identità per nascondere l'obbligo di dimora; Questo non è tuo figlio, dammelo!. Tenta di rapire un bimbo al supermercato, arrestato 45enne. Trovati in possesso di quasi tre chili di droga, due arrestiA gestire l’attività di confezionamento delle dosi due giovani pusher di 19 e 20 anni, trovati in possesso di oltre 2,7 chili di sostanze stupefacente, tra marijuana, hashish e wax ... grandangoloagrigento.it Bunker della droga a Gavoi, arrestato un uomo e suo figlioUna piantagione di marijuana sotterranea è stata scoperta e sequestrata nelle campagne di Gavoi dai carabinieri dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Sardegna e della Compagnia di Ottana. Il bunker ... rainews.it SS 47 VALSUGANA: CHIUSURE TRA COSTA DI LEVICO E SAN CRISTOFORO PER TAGLIO PIANTE Il Servizio strade informa che dal prossimo lunedì 23 febbraio fino al 6 marzo sarà chiusa in entrambi i sensi di marcia la SS 47 della Valsugana tra lo svinc facebook