44° anniversario dell’omicidio di Pio La Torre Serra USR Sicilia | La scuola è costantemente impegnata per la legalità

In occasione del 44° anniversario dell’omicidio di Pio La Torre e Rosario Di Salvo, il Direttore generale dell’USR Sicilia ha visitato l’Istituto Pio La Torre di Palermo. Durante l’evento, ha sottolineato l’impegno continuo della scuola nel promuovere la legalità. La cerimonia ha visto la partecipazione di studenti e insegnanti, con interventi dedicati alla memoria delle vittime e alla lotta contro le forme di criminalità.

Il Direttore generale dell’USR Sicilia, Filippo Serra, è intervenuto all’Istituto Pio La Torre di Palermo in occasione del 44° anniversario dell’omicidio di Pio La Torre e Rosario Di Salvo. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Notizie correlate Anniversario omicidio Pio La Torre e Rosario Di Salvo: il programma della celebrazioneTutto pronto per celebrare il 44° anniversario dell’uccisione politico-mafiosa di Pio La Torre e Rosario Di Salvo. Leggi anche: Palermo ricorda Pio La Torre e Rosario Di Salvo a 44 anni dall’agguato mafioso Altri aggiornamenti Temi più discussi: La Torre, domani la commemorazione nel 44° anniversario dell’omicidio; Al via le celebrazione per il 44° anniversario dell’omicidio di Pio La Torre e Rosario Di Salvo; 44° Anniversario della morte di Pio La Torre e Rosario Di Salvo; Palermo ricorda Pio La Torre e Rosario Di Salvo: cerimonia per il 44° anniversario. Mafia, 44 anni fa l’omicidio di Pio La TorreIn ricordo dell'allora segretario regionale del PCI e di Di Salvo, trucidati da un commando di killer di cosa nostra ... grandangoloagrigento.it Messaggio del Presidente Mattarella in occasione del 44° anniversario dell’uccisione di Pio La Torre e di Rosario Di Salvo(mi-lorenteggio.com) Roma, 30 aprile 2026 -Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha inviato al Presidente del Centro di Studi e iniziative Culturali Pio La Torre, Emilio Miceli, il seguen ... mi-lorenteggio.com Il 30 aprile del 1982 Pio La Torre e Rosario Di Salvo furono uccisi. Tra i mandanti dell’eccidio i boss Salvatore Riina e Bernardo Provenzano. - facebook.com facebook 30 aprile 1982 A Palermo la mafia assassina Pio La Torre e il suo autista Rosario Di Salvo x.com