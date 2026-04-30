A Palermo, nel luogo in cui 44 anni fa furono uccisi Pio La Torre e Rosario Di Salvo, è stata deposta una corona di fiori in via Li Muli. L’evento ha ricordato il duplice omicidio compiuto dall’organizzazione mafiosa, che ha segnato profondamente la città e le sue vicende storiche. La commemorazione si è svolta nel rispetto della memoria delle vittime e senza ulteriori interventi pubblici.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Foto: Ansa.it Una corona di fiori è stata deposta in via Li Muli, a Palermo, nel punto in cui 44 anni fa la mafia assassinò Pio La Torre e il suo collaboratore e autista Rosario Di Salvo. Alla commemorazione era presente anche Franco La Torre, figlio dell’ex segretario regionale del Partito Comunista Italiano. Franco La Torre: “Il ricordo deve diventare impegno”. Nel corso della cerimonia, Franco La Torre ha sottolineato il valore della memoria come strumento di responsabilità civile e collettiva. “ Il ricordo rappresenta una tappa fondamentale di un percorso che conduce all’impegno concreto e non può limitarsi alla semplice commemorazione ”, ha dichiarato.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Palermo ricorda Pio La Torre e Rosario Di Salvo a 44 anni dall’agguato mafioso

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