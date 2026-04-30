VIDEO In Confindustria no a vuoti protagonismi | parte l’era Petitto

È iniziata una nuova fase in Confindustria con l’insediamento del nuovo presidente, che ha dichiarato che non ci saranno spazio per protagonismi individuali o vuoti, anche provenienti dalla politica. La presa di posizione è stata comunicata attraverso un breve video in cui si sottolinea la volontà di mantenere un atteggiamento deciso e unitario all’interno dell’associazione. La dichiarazione è arrivata pochi giorni dopo l’insediamento ufficiale del nuovo rappresentante.

Tempo di lettura: 3 minuti Confindustria Petitto “In Confindustria non ci sarà spazio per individualismi e vuoti protagonismi, a partire da quelli della politica. Ascolteremo e coinvolgeremo tutti, ma solo chi davvero lavorerà con noi per lo sviluppo dell’Irpinia”- Così Angelo Petitto eletto nuovo Presidente di Confindustria Avellino per il quadriennio 2026-2030. Poco più che quarantenne, Presidente del C.d.A. della CTP Srl, vice Presidente dell’Unione degli industriali e attuale numero uno del Comitato Piccola Industria, Petitto prende il testimone di Emilio De Vizia. E proprio nel passaggio di consegne sia il Presidente uscente che il neo...🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - VIDEO/ “In Confindustria no a vuoti protagonismi”: parte l’era Petitto Notizie correlate Confindustria: parte la gestione Petitto: la squadra e il programmaTempo di lettura: < 1 minutoMDopo la designazione del candidato alla Presidenza di Confindustria Avellino per il quadriennio 2026-2030, avvenuto il... Confindustria, Angelo Petitto designato nuovo PresidenteTempo di lettura: < 1 minuto Il Consiglio Generale di Confindustria Avellino, riunitosi oggi, sulla base della Relazione finale della Commissione di...