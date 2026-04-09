Dopo la nomina del candidato alla presidenza di Confindustria, è stata annunciata l’avvio della gestione Petitto. Sono stati comunicati la composizione della squadra e il programma di lavoro, mentre si attendono ulteriori sviluppi ufficiali sull’iter di nomina e le prossime fasi. La notizia arriva in un momento di attesa per le prossime mosse dell’associazione di categoria.

Tempo di lettura: < 1 minuto MDopo la designazione del candidato alla Presidenza di Confindustria Avellino per il quadriennio 2026-2030, avvenuto il 23 marzo scorso, il Consiglio Generale dell’Associazione si è riunito nuovamente in data odierna per approvare il programma di attività ed i nominativi dei sei Vice- Presidenti elettivi proposti dal dott. Angelo Petitto. Dopo l’illustrazione del programma, nel quale sono stati evidenziati gli indirizzi e le linee di azione sulle quali improntare l’attività di Confindustria Avellino nei prossimi anni, il candidato designato Angelo Petitto ha indicato i Vice-Presidenti elettivi che lo affiancheranno nel corso del suo mandato. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Confindustria: parte la gestione Petitto: la squadra e il programma

Confindustria Avellino: approvato il programma e la squadra dei Vice-Presidenti per il quadriennio 2026-2030Dopo la designazione del candidato alla Presidenza di Confindustria Avellino per il quadriennio 2026-2030, avvenuto il 23 marzo scorso, il Consiglio...

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Confindustria Brescia, inaccettabile gestione fondi transizioneÈ inaccettabile che, nel giro di pochi giorni, due pilastri della politica industriale italiana vengano, per motivi diversi, azzerati senza una programmazione chiara o un dialogo preventivo. Le ... ansa.it

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Giovedì 9 aprile su Tv Centro Marche andrà in onda "Focus: Confindustria, via alla fusione". Fabio Girolimetti in studio ha intervistato Diego Mingarelli , Presidente Confindustria Ancona; Marco Ragni, Presidente Confindustria Macerata; Fabrizio Luciani, Pre - facebook.com facebook

Incontro al #MIMIT tra il ministro Urso, il presidente di @Confindustria Orsini e il DG Tarquini. Focus su: #semplificazione burocratica, #investimenti e #competitività per favorire crescita, #innovazione, transizione green e digitale delle #imprese . mimit.gov x.com