Ue proposta choc dell' Estonia | vietare l' ingresso ai mercenari russi nell' area Schengen

L’Estonia ha proposto di vietare l’ingresso dei mercenari russi nell’area Schengen, per rispondere alle tensioni con Mosca. La decisione nasce dalla preoccupazione che i combattenti russi possano destabilizzare ulteriormente la regione. La proposta mira a rafforzare i controlli alle frontiere e prevenire infiltrazioni di combattenti stranieri. La proposta ha già suscitato discussioni tra gli Stati membri, mentre si cerca di definire i prossimi passi.

Un passo per mettere pressione alla Russia è "vietare l'ingresso dei combattenti russi nell'area Schengen". A proporlo è il ministro degli Esteri estone Margus Tsahkna in vista del quarto anniversario dell'invasione dell'Ucraina da parte dell'esercito del Cremlino. "Coloro che hanno combattuto per la Russia - aggiunge - rappresentano un potenziale bacino di reclutamento per i servizi segreti di Mosxa e potrebbero essere utilizzati per compiere sabotaggi e altri attacchi ibridi. È quindi fondamentale per la sicurezza dell'Europa negare loro l'accesso all'area Schengen. Inoltre, se i russi capissero che unirsi alla guerra significa perdere l'accesso all'Europa, ciò potrebbe dare loro motivo di riconsiderare la propria decisione". 🔗 Leggi su Iltempo.it

Gli USA confermano che la Russia sarebbe disposta ad accettare l’ingresso dell’Ucraina nell’UEGli Stati Uniti hanno confermato che la Russia sarebbe disposta ad accettare l’ingresso dell’Ucraina nell’Unione Europea durante i negoziati a Berlino, segnando un possibile passo verso una risoluzione del conflitto tra Russia e Ucraina.

Tre militari russi hanno violato il confine dell’EstoniaTre militari russi hanno attraversato illegalmente il confine dell’Estonia, entrando nel territorio di un Paese membro dell’UE e della NATO.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.