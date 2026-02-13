Pescara Fortis lancia l' allarme | Nell' area dell' ospedale è emergenza sicurezza

Fortis segnala un grave problema di sicurezza davanti all’Ospedale di Pescara. La crescente presenza di persone senza fissa dimora e attività sospette ha reso l’area pericolosa e poco controllata. La situazione si è aggravata negli ultimi mesi, creando preoccupazione tra cittadini e operatori sanitari. La mancanza di interventi efficaci mette a rischio la sicurezza di chi frequenta l’ospedale ogni giorno.

Le proposte del comitato: "È indispensabile un coordinamento reale, fisico e immediato tra le forze dell’ordine che pattugliano l'esterno e il personale addetto alla sicurezza interna" "La situazione nell’area perimetrale dell’Ospedale Civile di Pescara ha superato ogni limite di tollerabilità. Non si tratta più solo di degrado urbano, ma di una vera e propria emergenza sicurezza che colpisce i cittadini più fragili e, in modo sistematico, le lavoratrici e le utenti della struttura". A lanciare l'allarme è il comitato Pescara Fortis, secondo cui "non possiamo rassegnarci all’idea che la libertà di movimento e l’incolumità personale siano messe a rischio dall’assedio costante di molestatori e parcheggiatori abusivi che presidiano l'area come fosse territorio loro".🔗 Leggi su Ilpescara.it

