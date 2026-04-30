VIDEO | Boutique del falso sui social la guardia di finanza interviene durante una diretta streaming
I finanzieri del comando provinciale di Catania, nel corso di un'attività investigativa finalizzata al contrasto del "mercato del falso" e dell'abusivismo commerciale, svolta anche mediante il monitoraggio del web, hanno individuato l’esistenza di un profilo su un noto social network utilizzato.🔗 Leggi su Cataniatoday.it
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