In una scuola media di Trescore, in provincia di Bergamo, un ragazzo di 13 anni ha accoltellato una insegnante durante una diretta sui social. Il giovane indossava una maglia con la scritta «vendetta». Dopo l’accaduto, il ragazzo sarà trasferito in una comunità. L’episodio ha suscitato grande attenzione tra studenti e genitori.

Il corridoio dell’istituto Leonardo da Vinci di Trescore Balneario, in provincia di Bergamo, è ancora silenzioso alle 7.45 del mattino. I collaboratori scolastici a quell’ora sono già presenti e comincia ad arrivare qualche insegnante. È il segmento di tempo che separa dalla campanella. Uno dei ragazzi, però, è appena entrato: 13 anni, terza media, un telefono acceso e appeso al collo. Ha un coltello con una lama affilata da un lato e seghettata dall’altro e, nello zaino, una pistola scacciacani. Pantaloni mimetici, maglietta bianca con una parola stampata in rosso: «Vendetta». Non per moda. È una dichiarazione portata sul petto. Davanti alla classe, la Terza A, al primo piano dell’istituto, si scaglia contro la professoressa di francese, Chiara Mocchi, 57 anni. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Tredicenne accoltella la sua prof durante una diretta sui social

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