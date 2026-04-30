Una consigliera del Partito Democratico di Parma ha condiviso una foto il 25 aprile, scatenando sui social una serie di insulti razzisti. La giovane politica ha deciso di reagire, annunciando che denuncerà tutti gli autori di commenti offensivi e discriminatori ricevuti online. La vicenda ha attirato l’attenzione sui rischi e le conseguenze delle intimidazioni sui social media, che in questo caso si sono concentrate su una figura pubblica.

La sua colpa? Aver postato sui social una foto scattata il 25 aprile, con la caption «La faccia fiera di chi si dichiara anti fascista da ormai 32 anni». È bastato questo a scatenare la violenta shitstorm. «Ero in Comune quando hanno iniziato ad arrivarmi notifiche e messaggi a raffica. Subito non capivo, poi quando li ho letti ho realizzato cosa stesse succedendo», spiega Victoria Oluboyo, purtroppo non nuova alla lettura di questi sproloqui sotto i propri post. «Succede spesso, fin dalla campagna elettorale che ho fatto tre anni fa. Da allora, ma direi da quando ho mosso i primi passi in politica, c’è sempre qualcuno che mi dice che non...🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Victoria Oluboyo e gli insulti razzisti via social: «Ora basta, denuncio tutti»

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Il mio commento sui beceri insulti ricevuti da Victoria Oluboyo, cui va tutta la mia solidarietà e il mio sostegno. - facebook.com facebook

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