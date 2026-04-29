Insulti razzisti Oluboyo | Il razzismo non è più tollerabile nel 2026

Da parmatoday.it 29 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un rappresentante ha dichiarato che il fenomeno dei discorsi razzisti si riscontra in diverse parti del paese e nella propria città. Ha sottolineato che nel 2026 il razzismo non può più essere tollerato e ha evidenziato l’importanza di contrastarlo. La frase è stata pronunciata in un contesto pubblico, evidenziando la diffusione del problema in varie aree e la necessità di interventi.

“Il fenomeno razzista è presente da nord a sud, è presente anche nella nostra città ed è importante combatterlo”. Sono le parole di Victoria Oluboyo, consigliera comunale di Parma di origini nigeriane, che ha deciso di denunciare insulti razzisti e sessisti comparsi sotto una foto pubblicata sui.🔗 Leggi su Parmatoday.it

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