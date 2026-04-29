Insulti razzisti Oluboyo | Il razzismo non è più tollerabile nel 2026

Un rappresentante ha dichiarato che il fenomeno dei discorsi razzisti si riscontra in diverse parti del paese e nella propria città. Ha sottolineato che nel 2026 il razzismo non può più essere tollerato e ha evidenziato l’importanza di contrastarlo. La frase è stata pronunciata in un contesto pubblico, evidenziando la diffusione del problema in varie aree e la necessità di interventi.

“Il fenomeno razzista è presente da nord a sud, è presente anche nella nostra città ed è importante combatterlo”. Sono le parole di Victoria Oluboyo, consigliera comunale di Parma di origini nigeriane, che ha deciso di denunciare insulti razzisti e sessisti comparsi sotto una foto pubblicata sui.🔗 Leggi su Parmatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Insulti razzisti a Victoria Oluboyo, la consigliera denuncia: solidarietà dal Pd Venezia, insulti razzisti alla Maria del Carnevale, la 18enne Martine Diop Bullo: “Queste polemiche nel 2026 non hanno senso”Martine Diop Bullo, 18 anni, studentessa di Digital Management all’università Ca’ Foscari, non avrebbe mai immaginato che la sua elezione a Maria del... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Insulti razzisti a Victoria Oluboyo. Questa volta denuncio; Insulti razzisti a Victoria Oluboyo, la consigliera denuncia: solidarietà dal Pd; Rapinò un invalido in stazione: 30enne condannato. Insulti razzisti sui social alla consigliera comunaleVictoria Oluboyo, consigliera comunale a Parma e membro della direzione nazionale del Pd, ha denunciato centinaia di insulti razzisti ricevuti online dopo un suo post sul 25 aprile in cui si ritraeva ... rainews.it Vai a sbucciare le banane. Insulti razzisti sui social a consigliera comunale del Pd di ParmaVictoria Oluboyo, consigliera comunale a Parma e membro della direzione nazionale del Pd, è finita nel mirino degli haters, come lei stessa denunciato, dopo aver ricevuto centinaia di insulti razzisti ... blitzquotidiano.it Il caso 25 Aprile: insulti razzisti contro Oluboyo La clamorosa protesta: la filiera dell'acciaio si ferma per un'ora Monoposto Dallara all'asta per un milione di euro (in beneficenza) Crisi a Salso, si vota il bilancio: è il giorno decisivo Intervista a Gigliotti, "professor - facebook.com facebook Epiteti razzisti contro una passeggera: Trentino Trasporti rimuove l'autista che rischia il licenziamento. È accaduto su una linea urbana a Rovereto. x.com