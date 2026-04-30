Vicenza avvocato condannato | truffa a un artigiano sui debiti BPVI

Un avvocato di Vicenza è stato condannato a otto mesi di reclusione per aver truffato un artigiano di 72 anni, a cui dovrà versare 12 mila euro di risarcimento. La sentenza è stata emessa dal tribunale locale, che ha stabilito la responsabilità dell’avvocato in merito a una vicenda legata a debiti con la banca BPVI. La decisione si basa sui fatti accertati nel processo e sulla richiesta di risarcimento avanzata dalla vittima.

? Cosa sapere Il tribunale di Vicenza condanna l'avvocato Angelo Perin a otto mesi di reclusione.. Il legale deve risarcire 12 mila euro a un artigiano di 72 anni.. Il tribunale di Vicenza ha condannato l’avvocato Angelo Perin a otto mesi di reclusione con sospensione della pena e al risarcimento di 12 mila euro per una truffa ai danni di un cliente, un artigiano di 72 anni. La sentenza, emessa in questa giornata di giovedì 30 aprile 2026, chiude un capitolo iniziato nel biennio tra il 2018 e il 2019, quando le vicende legate al fallimento della Banca Popolare di Vicenza avrebbero scatenato una serie di tensioni finanziarie. Secondo quanto...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Vicenza, avvocato condannato: truffa a un artigiano sui debiti BPVI TRUFFA SUI DEBITI EX BPVI: AVVOCATO CONDANNATO | 30/04/2026 Notizie correlate Condannato due volte, poi un'altra truffa: in carcere l'avvocato Luca MetelliGià radiato dall'Ordine professionale nel 2024, condannato in appello a 2 anni e 4 mesi di reclusione lo scorso anno, di nuovo nel mirino della... Tari, arrivano messaggi truffa su debiti e irregolarità: come difendersiFalsi avvisi sul pagamento della Tari via Sms: diversi Comuni d’Italia hanno messo in guardia i cittadini da una campagna di phishing segnalata nelle... Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Truffa il cliente sui debiti ex BpVi. Avvocato sospeso e condannato; Truffò 100mila euro a una 93enne, condannato il finto avvocato mandato dal sedicente carabiniere; Frode milionaria con i crediti di imposta del Superbonus: indagato un ingegnere. Lavori mai eseguiti per incassare i rimborsi. Nel 1946 veniva fondata a Vicenza la «Lavorazione Italiana Metalli Affini», che si occupò inizialmente di riparare i veri treni danneggiati dai bombardamenti. La riconversione fu vincente, con la produzione di trenini semplici ed economici esportati in tutto il mo - facebook.com facebook