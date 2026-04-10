Tari arrivano messaggi truffa su debiti e irregolarità | come difendersi

Nelle ultime ore, sono stati segnalati messaggi di phishing indirizzati ai cittadini italiani, che fingono di essere avvisi ufficiali sul pagamento della Tari. Diversi comuni hanno diffuso avvisi per invitare a non aprire o rispondere a questi messaggi fraudolenti, che cercano di ottenere informazioni personali o denaro. La campagna di truffa si svolge tramite SMS, creando confusione tra gli utenti.

Falsi avvisi sul pagamento della Tari via Sms: diversi Comuni d’Italia hanno messo in guardia i cittadini da una campagna di phishing segnalata nelle ultime ore. Diversi utenti hanno infatti ricevuto messaggi che simulano comunicazioni ufficiali dell’Ufficio Entrate: sms nei quali i cittadini vengono invitati a contattare con urgenza un numero telefonico per sanare presunte irregolarità nei pagamenti ed evitare sanzioni. Le amministrazioni chiariscono, però, che si tratta di tentativi di truffa e invita a prestare la massima attenzione. Dai Comuni, così, arrivano i consigli per difendersi. E, più che altro, capire quando i messaggi sono reali. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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