Condannato due volte poi un' altra truffa | in carcere l' avvocato Luca Metelli

Un avvocato condannato due volte e radiato dall’Ordine nel 2024 è ora in carcere per una nuova presunta truffa. Lo scorso anno era stato condannato in appello a 2 anni e 4 mesi di reclusione. In queste settimane la Procura ha aperto un nuovo procedimento contro di lui, portandolo nuovamente dietro le sbarre. L’avvocato dovrà scontare un’altra condanna in carcere.

Già radiato dall'Ordine professionale nel 2024, condannato in appello a 2 anni e 4 mesi di reclusione lo scorso anno, di nuovo nel mirino della Procura anche in queste ultime settimane per una nuova presunta truffa: ora per lui si sono aperte anche le porte del carcere, per scontare un'altra.🔗 Leggi su Bresciatoday.it Uccise i genitori per 12mila euro a Fano, Luca Ricci condannato a 30 anni di carcereÈ stato condannato a 30 anni di carcere Luca Ricci, l'uomo che nel 2024 uccise i genitori a Fano. L’ex capo ultrà milanista Luca Lucci condannato a 18 anni e 8 mesi di carcereL'ex capo ultrà della curva Sud del Milan è stato condannato oggi per essere stato al vertice di una presunta associazione dedita al traffico...