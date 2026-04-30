Vicenza aggredisce anziana che lo ospita | arrestato nigeriano

A Vicenza, un uomo di nazionalità nigeriana è stato arrestato dai carabinieri dopo aver aggredito un’anziana di 80 anni, che lo ospitava nella sua abitazione. L’intervento delle forze dell’ordine è stato necessario per fermare le violenze e mettere fine alla situazione. La donna ha riportato lesioni e ha richiesto assistenza medica. L’uomo è stato trasferito in caserma in attesa di ulteriori accertamenti.

Una volta che i carabinieri lo hanno rintracciato, l’uomo è stato denunciato per lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale. Una volta rilasciato, il 34enne è tornato a casa dell’anziana che ha chiamato nuovamente le forze dell’ordine. Quando l’uomo ha visto i carabinieri, ha reagito in modo molto aggressivo, opponendo resistenza fisica fino a essere definitivamente immobilizzato e arrestato. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * .🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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ANZIANA LO OSPITA E LUI LA AGGREDISCE: ARRESTATO DAI CARABINIERI | 29/04/2026

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