Il tuttofare che deruba la donna che lo ospita | 48enne arrestato dai carabinieri a Stresa

Un uomo di 48 anni è stato arrestato dai carabinieri a Stresa con l’accusa di aver derubato una donna che lo ospitava temporaneamente. La donna, una conoscente, aveva affidato a lui alcuni lavori di manutenzione, ma successivamente ha denunciato che le aveva sottratto diversi oggetti di valore. L’arresto è stato eseguito nel corso di un’operazione di polizia che ha portato alla custodia dell’uomo.

L'episodio a Pasquetta: nei guai un uomo residente nel novarese. È stato scoperto dalla proprietaria grazie all'allarme di casa Approfitta della fiducia di una conoscente che lo ospitava saltuariamente per piccoli lavori di manutenzione, ma finisce in manette. È successo nella giornata di ieri, lunedì 6 aprile, a Stresa, dove i carabinieri hanno arrestato per furto in abitazione un uomo di 48 anni, residente in provincia di Novara e già noto alle forze dell'ordine. Secondo quanto ricostruito dai militari, il 48enne era solito soggiornare nell'abitazione di una donna di 70 anni. In cambio dell'ospitalità, l'uomo svolgeva alcuni lavori di manutenzione. 🔗 Leggi su Novaratoday.it “Ti ammazzo”. E lo straniero tenta di strangolare la donna che lo ospita con il velo che indossaHa aggredito la donna di 27 anni che lo ospitava da qualche tempo, prendendola a calci e pugni nel corso di un confronto fattosi particolarmente... Aggredisce un anziano e i carabinieri che erano intervenuti per soccorrerlo, arrestato un 48enneAggredisce un anziano e i carabinieri che erano intervenuti per gestire l’accaduto, arrestato un uomo di origini congolesi di 48 anni.