Vibo Valentia agguato al dirigente urbanistico | scuote la città

Un'imboscata ha colpito l’architetto Andrea Nocita alla stazione di Vibo-Pizzo. Secondo quanto riferito, l’urbanista è stato colpito con dei bastoni in un’area pubblica, mentre si trovava in attesa di un treno. L’incidente ha attirato l’attenzione della comunità locale, mentre le forze dell’ordine stanno indagando sugli eventi e cercando di identificare i responsabili. Nessuna altra informazione sui motivi dell’aggressione è stata resa nota.

? Cosa sapere L'architetto Andrea Nocita è stato aggredito con i bastoni alla stazione di Vibo-Pizzo.. L'attacco al dirigente dell'Urbanistica di Vibo Valentia scatena l'indignazione della CISAL.. L’architetto Andrea Nocita, dirigente del settore Urbanistica del Comune di Vibo Valentia, è stato colpito da un violento attacco con i bastoni presso la stazione ferroviaria di Vibo-Pizzo nelle ultime ore. Il gesto brutale ha scosso la tranquillità della zona ferroviaria, trasformando un momento di normale transito in un episodio di criminalità pura. L’aggressione, avvenuta in pieno giorno, ha coinvolto il professionista incaricato della gestione urbanistica della città, lasciando ferite che vanno oltre l’aspetto fisico.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Vibo Valentia, agguato al dirigente urbanistico: scuote la città Notizie correlate Aggressione a dirigente comunale a Vibo Valentia: ferito Andrea NocitaAggressione nelle scorse ore nei pressi della stazione ferroviaria di Vibo-Pizzo, dove Andrea Nocita, 45 anni, dirigente dell’area patrimonio... Vibo Valentia: caos al Pronto Soccorso, aggredisce la guardia giurataUn uomo di 55 anni residente a Mileto è stato fermato dalle forze dell’ordine dopo aver aggredito fisicamente un addetto alla sicurezza presso il... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Vibo, dirigente comunale aggredito a bastonate alla stazione ferroviaria: al vaglio le telecamere della zona · ilvibonese.it; Aggressione al dirigente Nocita, Papillo: atto vile, piena solidarietà; Aggressione a Vibo Valentia, si indaga sull’imboscata al dirigente comunale Andrea Nocita; Aggressione al dirigente comunale di Vibo Andrea Nocita, sconcerto in città e valanga di solidarietà. Aggressione al dirigente Nocita, Papillo: atto vile, piena solidarietàLa Cisal Calabria condanna con fermezza l'aggressione al dirigente del settore Urbanistica del Comune di Vibo Valentia ... corrieredellacalabria.it Vibo, aggressione al dirigente comunale, l’indignazione dei Democratici e Riformisti«Attacco alle istituzioni democratiche». Il gruppo consiliare condanna duramente il vile agguato alla stazione ... zoom24.it Decisione del Tribunale di Vibo Valentia in accoglimento di un’istanza dei difensori. L’ex dirigente dell’Asp si trova sotto processo per concorso esterno in associazione mafiosa, scambio elettorale politico-mafioso, corruzione e minaccia aggravata - facebook.com facebook Vibo Valentia, il “Valentia Club” celebra “trent’anni d’amore” con le auto d’epoca x.com