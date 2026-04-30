Viareggio il dolore che non tace | Bondielli ad Aulla per il film

Il regista Massimo Bondielli presenterà il suo documentario sulla strage di Viareggio il 7 maggio ad Aulla. La proiezione si svolgerà presso un luogo pubblico e sarà seguita da un momento di confronto con il pubblico. La pellicola ripercorre gli eventi e le conseguenze della tragedia che ha coinvolto la città toscana. L’evento è aperto a tutti e mira a mantenere viva la memoria di quanto accaduto.

? Cosa sapere Il regista Massimo Bondielli presenta il documentario sulla strage di Viareggio ad Aulla il 7 maggio.. L'incontro con i familiari delle 32 vittime mira a mantenere viva la memoria storica.. Giovedì 7 maggio alle ore 21.00, la Sala Tobagi di Aulla ospiterà il regista Massimo Bondielli per presentare il documentario Il sole sulla pelle, un’opera che affronta il dramma della strage ferroviaria di Viareggio avvenuta il 29 giugno 2009. Tra i vicoli della nostra valle, dove il silenzio delle montagne sembra talvolta voler proteggere i ricordi più dolorosi, si prepara un appuntamento che scava nel cuore di una ferita nazionale ancora aperta.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Viareggio, il dolore che non tace: Bondielli ad Aulla per il film Notizie correlate CPR in Lunigiana: il governo punta ad Aulla, la Toscana dice noIl governo ha individuato l’area di Pallerone, nel comune di Aulla, per la costruzione di un nuovo Centro di Permanenza per il Rimpatrio. Cpr in Toscana, il centrodestra si spacca. Stella (Forza Italia): "Ad Aulla no"Nei giorni scorsi il ministro dell'interno Matteo Piantedosi ha fatto sapere al presidente della Regione Eugenio Giani di aver individuato un sito... Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Papà muore nel sonno, aveva 51 anni: lascia due figlie di 18 e 22. La tragica scoperta scoperta dei familiari; Sedici anni fa nasceva l’associazione Il Mondo Che Vorrei: un bilancio delle attività e le prossime battaglie; La rotonda dell’infinito. Nata da un grande amore e da un impegno col futuro; Addio a Barbara Viotto, gestiva le giostre dei luna park. Verona su Unione Comuni: Spero che pure Viareggio in futuro scelga di aderireIl presidente dell’Unione dei Comuni della Versilia e sindaco del Comune di Stazzema Maurizio Verona lancia una sfida che ... msn.com Viareggio vista in volo da casa mia. DJI Mini 3 - facebook.com facebook