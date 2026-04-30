Viale il masterplan divide | nuovo scontro

Il dibattito sul progetto per il Viale della Vittoria si fa sempre più acceso, con residenti e commercianti che manifestano opposizione e chiedono chiarimenti sulle modifiche proposte. Le opposizioni politiche hanno avviato iniziative pubbliche per sollevare dubbi e criticare le scelte dell’amministrazione. La questione è al centro di confronti pubblici, mentre le decisioni finali sembrano ancora lontane.

La mobilitazione intorno al futuro del Viale della Vittoria entra in una fase cruciale, segnata da una crescente convergenza tra la protesta spontanea dei residenti e commercianti da una parte e l’azione politica delle opposizioni. Al centro della contesa c’è il masterplan che solleva un’ondata di dubbi sulla reale sostenibilità della trasformazione urbana ipotizzata dall’Amministrazione. Si profila dunque un nuovo scontro frontale poiché l’Amministrazione è intenzionata a proseguire nel percorso del masterplan per ridurre dall’84 al 50% la parte dedicata ai veicoli, a favore dei pedoni. Il comitato dei Cittadini di Jesi formato da commercianti e residenti annuncia che la raccolta firme procede con un’"adesione massiccia".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Viale, il masterplan divide: nuovo scontro Notizie correlate Viale Ceccarini, il nuovo volto della città giardino: da Pasqua percorribile il tratto fino a viale GramsciNuova pavimentazione, tecnologia per proteggere i pini e un progetto ispirato al “bosco filare”: prende forma la trasformazione di viale Ceccarini... Leggi anche: Tramvia, nuovo avanzamento dei lavori tra viale Giovine Italia e viale Europa Contenuti e approfondimenti Si parla di: Viale, il masterplan divide: nuovo scontro. Viale, il masterplan divide: nuovo scontroL’amministrazione è intenzionata a proseguire per ridurre dall’84% al 50 la parte dedicata ai veicoli. Il comitato raccoglie firme ... ilrestodelcarlino.it Corsia ciclabile e restyling dei park: Jesi, il Viale cambierà volto già dal 2026JESI Una corsia ciclabile, nuovi marciapiedi e il ridisegno dei parcheggi, gratuiti per una prima parte di sosta. Sono le previsioni messe sul tavolo dal nuovo Masterplan per il futuro di viale della ... corriereadriatico.it