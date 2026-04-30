Viale della Vittoria si trasforma | piano da 6 milioni per il decoro

Il Comune ha approvato un progetto del valore di circa 6,5 milioni di euro per riqualificare il Viale della Vittoria. L’intervento prevede lavori di decoro urbano e miglioramenti strutturali. Per finanziare l’operazione, l’amministrazione sta cercando fondi presso enti regionali e europei. L’obiettivo è avviare i lavori in tempi brevi, una volta ottenuti i finanziamenti necessari.

? Cosa sapere La Giunta approva piano da 6,5 milioni per riqualificare il Viale della Vittoria.. Il Comune cerca fondi a Regione ed Europa per avviare i cantieri.. La Giunta comunale ha approvato un piano da 6.509.054,86 euro per la riqualificazione del Viale della Vittoria, avviando una corsa ai finanziamenti per trasformare l’area urbana e i suoi spazi verdi. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica punta a risolvere i problemi di degrado che segnano il tessuto stradale e l’arredo urbano della zona. L’intervento non si limiterà alla sola manutenzione dell’asfalto della carreggiata, ma coinvolgerà elementi identitari del quartiere: i marciapiedi verranno rifatti con una pavimentazione in monostrato vulcanico, mentre le ringhiere che delimitano il tratto finale riceveranno un restauro necessario per la sicurezza e il decoro.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Viale della Vittoria si trasforma: piano da 6 milioni per il decoro Notizie correlate Viale della Vittoria, pronto il piano da 6 milioni per marciapiedi e asfalto nuovo... ma prima la "caccia" ai soldiIl viale della Vittoria si prepara a cambiare volto con un maxi intervento di manutenzione straordinaria che mira a cancellare i segni del tempo e... Fontane e beverini: piano da 3 milioni per il decoro cittadino? Cosa sapere Ripristinata fontana in corso Cavour con avvio piano manutenzione da tre milioni di euro. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Viale della Vittoria, via libera al progetto di riqualificazione: Intervento concreto per sicurezza e vivibilità; Restituire il Viale della Vittoria alla città: approvato il progetto di riqualificazione; Viale della Vittoria, nuovo look: piano di restyling da 6,5 milioni; Approvato dalla Giunta il progetto esecutivo di riqualificazione del Viale della Vittoria ad Agrigento. Viale della Vittoria, pronto il piano da 6 milioni per marciapiedi e asfalto nuovo... ma prima la caccia ai soldiLa Giunta comunale ha approvato il progetto di riqualificazione totale: previsti interventi sulle pavimentazioni, il ripristino dei muretti e nuove aree giochi in piazza Cavour ... agrigentonotizie.it Crollo del costone al viale della Vittoria, al via le difese: contestato il nesso con i dissesti del 2011Prosegue verso la fase decisiva il processo sul crollo del costone del viale della Vittoria ad Agrigento, avvenuto il 5 marzo 2014, un evento che segnò profondamente la città con evacuazioni e disagi ... scrivolibero.it “Restituire il Viale della Vittoria alla città: approvato il progetto di riqualificazione” “C’è un’immagine che racconta meglio di tante parole perché questo progetto era necessario: quella dei marciapiedi del Viale della Vittoria oggi. Dissesti, radici affioranti, pavime - facebook.com facebook