Viale della Vittoria pronto il piano da 6 milioni per marciapiedi e asfalto nuovo ma prima la caccia ai soldi

Sul viale della Vittoria si stanno pianificando lavori di manutenzione straordinaria per circa 6 milioni di euro, con interventi su marciapiedi e asfalto. Prima di avviare i lavori, le autorità stanno cercando di reperire le risorse necessarie. Il progetto prevede un intervento di riqualificazione per migliorare le condizioni della strada e dei marciapiedi, con l’obiettivo di rinnovare l’aspetto dell’area.

Il viale della Vittoria si prepara a cambiare volto con un maxi intervento di manutenzione straordinaria che mira a cancellare i segni del tempo e dell’incuria. La Giunta comunale ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica per una riqualificazione profonda che riguarderà non.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate Mercato ex Manifattura, addio ai vecchi box: pronto il piano da 3 milioni per la riqualificazioneE' pronto e si avvia verso l'approvazione in giunta il progetto di riqualificazione del mercato dell'ex Manifattura Tabacchi, al quartiere Libertà. Città, maxi piano da 12 milioni: ripartono i lavori su strade e marciapiediL’amministrazione comunale ha varato un piano di manutenzione urbana che prevede l’impiego di oltre 10 milioni di euro per il ripristino di strade e... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Viale della Vittoria, via libera al progetto di riqualificazione: Intervento concreto per sicurezza e vivibilità; Oggetto: Interruzione Idrica nel Comune di San Felice Circeo; Amaroma s.p.a; Genova festeggia il 25 aprile: il programma ufficiale tra corteo e iniziative. Viale della Vittoria, nuovo look: piano di restyling da 6,5 milioniL’amministrazione comunale Miccichè lascia a chi arriverà una eredità: un progetto di rifacimento di un’area importantissima della città: il Viale della Vittoria. La Giunta nei giorni scorsi ha infa ... lasicilia.it Viale della Vittoria, via libera al progetto di riqualificazione: Intervento concreto per sicurezza e vivibilitàL’assessore Principato annuncia l’approvazione del piano, ora si punta alla fase esecutiva per avviare i lavori ... agrigentonotizie.it “Restituire il Viale della Vittoria alla città: approvato il progetto di riqualificazione” “C’è un’immagine che racconta meglio di tante parole perché questo progetto era necessario: quella dei marciapiedi del Viale della Vittoria oggi. Dissesti, radici affioranti, pavime - facebook.com facebook