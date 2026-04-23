Fontane e beverini | piano da 3 milioni per il decoro cittadino

È stato riattivato il funzionamento di una fontana in corso Cavour, parte di un piano di manutenzione del valore di tre milioni di euro. L'intervento mira a migliorare il decoro urbano, con il ripristino di fontane e beverini presenti nella città. Il progetto prevede interventi di manutenzione e restauro in diverse aree, al fine di preservare e valorizzare gli elementi decorativi del patrimonio cittadino.

? Cosa sapere Ripristinata fontana in corso Cavour con avvio piano manutenzione da tre milioni di euro.. L'accordo triennale garantisce cura monumenti e gestione beverini pubblici in tutta la città.. In corso Cavour, di fronte al palazzo della Banca d’Italia, l’acqua torna a scorrere dopo che i tecnici hanno svuotato e ripulito la vasca per ripristinare il funzionamento della fontana monumentale. L’intervento è il primo tassello di un piano più ampio che vede impegnati tre milioni di euro per la manutenzione delle decorazioni acquatiche cittadine. Le operazioni, avviate proprio in questi giorni, seguono l’aggiudicazione di un nuovo accordo quadro con validità triennale, volto a garantire la cura del patrimonio idrico locale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Fontane e beverini: piano da 3 milioni per il decoro cittadino Notizie correlate Manutenzione delle fontane monumentali e dei beverini a Bari: aggiudicato accordo da 3 milioniDopo circa un anno dall'avvio del bando, è stata aggiudicata la gara per l'accordo triennale sulla riqualificazione delle fontane ornamentali nella... Bari, ripartono i lavori: 3 milioni per fontane e beveriniL’impresa Prodon Impianti Tecnologici srl gestirà per i prossimi tre anni la manutenzione delle fontane monumentali e dei beverini di Bari, con un... Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Manutenzione delle fontane monumentali e dei beverini a Bari: aggiudicato accordo da 3 milioni; Bari e le sue fontane dimenticate: Tre milioni per rimetterle a nuovo; Manutenzione delle fontane monumentali e dei beverini a Bari: aggiudicato accordo da 3 milioni; Bari, al via la riqualificazione delle fontane: investiti 3 milioni, si parte da corso Cavour. Bari, al via la riqualificazione delle fontane: investiti 3 milioni, si parte da corso CavourBARI - A Bari prende ufficialmente il via un ampio piano di riqualificazione delle fontane ornamentali cittadine. È stato infatti aggiudicato il nuovo accordo quadro triennale (2025-2027) per un valor ... giornaledipuglia.com La fontana di corso Cavour è tornata al suo originario splendore. L'amministrazione comunale ha fatto partire l’accordo quadro triennale 2025-2027 per la riqualificazione e la manutenzione delle fontane ornamentali e monumentali della città. La prima della li - facebook.com facebook