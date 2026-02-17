Un pomeriggio emozionante con un viaggio nel tempo tra fossili dinosauri e archeologia
Il centro commerciale Le Maioliche di Faenza organizza un evento domenica 22 febbraio, dalle 15.30 alle 18.30, che trasporta i visitatori indietro nel tempo tra fossili e resti di dinosauri. Un’esperienza coinvolgente che permette di scoprire reperti archeologici e conoscere meglio il mondo preistorico. La giornata include attività pratiche e approfondimenti guidati per tutte le età.
Domenica 22 febbraio, dalle 15.30 alle 18.30, la macchina del tempo del centro commerciale Le Maioliche di Faenza è pronta a partire per un viaggio nel passato, tra fossili, dinosauri e archeologia. Durante il pomeriggio ci si potrà divertire a realizzare una vera tavoletta fossile, vivere l'emozione dell'incontro con un dinosauro e farsi trasportare nelle atmosfere del passato con il corner tattoo. Basta compilare il form per ricevere un gadget speciale.
Il “lago dei dinosauri” nel Jurassic Park della Bolivia: scoperte 18mila impronte fossili di 70 milioni di anni fa
Nel Parco nazionale di Torotoro, in Bolivia, è stato scoperto il cosiddetto “lago dei dinosauri”, un sito che ospita circa 18 mila impronte fossili risalenti a circa 70 milioni di anni fa.
Gravina città d’arte – viaggio tra nobiltà, archeologia e panorami
Scopri Gravina, città ricca di storia e cultura, tra testimonianze di nobiltà, reperti archeologici e panorami suggestivi.
