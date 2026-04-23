Due giornate tra lavorazione della pelle e archeologia al Parco della Terramara

Nel fine settimana del 25 e 26 aprile, il parco archeologico della Terramara di Montale organizza due giornate dedicate alla lavorazione della pelle e all’archeologia. L’evento è pensato per coinvolgere visitatori di tutte le età, offrendo occasioni di esperienza diretta e approfondimenti sulla vita quotidiana nell’Età del bronzo. La manifestazione si svolge in un contesto che combina attività pratiche e momenti di narrazione storica, con l’obiettivo di avvicinare il pubblico al passato.

Com'era la vita quotidiana nell'Età del bronzo? Più che risposte esaustive, il parco archeologico della Terramara di Montale prova a fornire esperienze immersive pensate per tutte le età nel fine settimana con un doppio appuntamento - sabato 25 e domenica 26 aprile - offrendo esperienze immersive.🔗 Leggi su Modenatoday.it Notizie correlate Parco della Terramara, gestione condivisa tra Modena e Castelnuovo prorogata al 2029Prosegue e si rafforza la collaborazione tra il Comune di Modena e il Comune di Castelnuovo Rangone per la valorizzazione del Parco e del Museo... Centuripe: Monte Calvario al sicuro con 4,5 milioni di euro, tra frane, archeologia e un nuovo parco urbano.Centuripe, nel cuore dell’Ennese, si prepara a un intervento di messa in sicurezza del Monte Calvario, un’area classificata a massimo rischio...